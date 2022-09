Eine Autofahrerin hat sich am Samstag bei einer Verkehrskontrolle verletzt. Laut Polizei meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Wagen, der in unsicherer Fahrweise von Billigheim-Ingenheim kommend in Fahrtrichtung Bad Bergzabern unterwegs wäre. In Niederhorbach konnte das Auto schließlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Aussteigen aus dem Fahrzeug verletzte sich die 62-Jährige nach Angaben der Behörde und musste vom Rettungswagen versorgt werden. Da die Frau deutliche Anzeichen für einen möglichen Alkoholkonsum aufwies, wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden an dem Fahrzeug Beschädigungen festgestellt, die durch ein frisches Unfallgeschehen entstanden sein könnten. Die Polizei daher mögliche Augenzeugen oder Geschädigte sich zu melden.