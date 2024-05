Mit Parla Doaa Tatar wird die Stadt Schifferstadt einer weiteren Sportlerin des Goju-Ryu-Karatevereins Schifferstadt die Ehrenplakette in Silber verliehen. Die Stadt zeichnet damit sportliche Erfolge aus. Das haben die Mitglieder des Stadtrats in einer Sitzung in der vergangenen Woche einstimmig beschlossen.

Parla Doaa Tatar hatte bei der Karate-Europameisterschaft in der belgischen Stadt Soumagne einen zweiten Platz erreicht. In einer vorhergehenden Sitzung hatten die Mitglieder des Stadtrats bereits beschlossen, dass Sara Djapa und Marvin Egerland, die ebenfalls Aktive des Goju-Ryu Karatevereins Schifferstadt sind, mit einer Ehrenplakette ausgezeichnet werden.

Die Plakette wird an Sportler verliehen, die im vergangenen Jahr für einen Schifferstadter Verein erfolgreich waren und zum Zeitpunkt der Verleihung noch Mitglied des Vereins sind. Im vergangenen Jahr wurden Modellflugpilot Markus Zolitsch und Gewichtheber Heinz Kuhn ausgezeichnet.