Bei bestem Frühlingswetter fiel im Zoo Landau der offizielle Startschuss für die Erweiterung der Afrika-Anlage. Gleich hinter dem Zoo-Eingang und nahe des im afrikanischen Stil gestalteten Zoo-Restaurants soll die bestehende Anlage um rund 580 Quadratmeter wachsen. Das Ziel: Den Besuchern das Gefühl zu vermitteln, sie stünden mitten in der afrikanischen Savanne, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

„Die bestehende Anlage wird um rund ein Drittel erweitert. Die Zoogäste haben künftig direkt, wenn sie den Zoo betreten, freien Blick auf das neue, attraktive Gehege“, sagte Zoodirektor Jens-Ove Heckel. Die nur selten in Zoos gezeigten Hartmann-Bergzebras und die imposanten Streifengnus bekommen künftig Gesellschaft von einer kleineren Gazellenart, wahrscheinlich Rotducker oder Thomson-Gazellen, so Heckel.

Im Sommer Eröffnung

Oberbürgermeister Thomas Hirsch betonte beim Spatenstich, die Tierhaltung in Zoos habe sich glücklicherweise stark verändert und weiterentwickelt. Dass die Stadt einen so attraktiven und bedeutenden Zoo ihr Eigen nennen könne, dazu trage auch der Freundeskreis entscheidend bei. Ohne seine Unterstützung könnten viele Bauprojekte in unserem Zoo gar nicht erst realisiert werden. Dafür unser herzlicher Dank.“

So wäre auch das aktuelle Großprojekt ohne die Unterstützung des Zoo-Freundeskreises nicht denkbar. „Ein Termin wie heute zum Spatenstich ist immer die schönste Belohnung für unsere Arbeit“, sagte Freundeskreis-Vorsitzender Helmuth Back, der sich schon jetzt auf die Übergabe der fertigen Afrika-Anlage freut. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Sommer abgeschlossen sein.

Claims erhältlich

Wer ein „eigenes Stück Savanne“ möchte, hat dazu übrigens weiter die Gelegenheit. „Schon beim Bau der Philippinen-Anlage hatte der Freundeskreis eine Förderkampagne ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Wir erweitern Lebensraum für unsere Tiere Afrikas“ läuft aufgrund des großen Erfolgs nun eine vergleichbare Aktion für die neue Afrika-Anlage. Das Formular ist im Zoo oder auf der Internetseite www.zoofreunde-landau.de zum Download erhältlich.

Für die neue Anlage hat das Architekturbüro Buchert aus Landau 360.000 Euro Baukosten veranschlagt. Die Erweiterung soll vor allem wieder aus den Materialien Holz und Naturstein bestehen. Ebenfalls geplant ist eine Spiel- und Erlebniswelt mit einem Geländewagen als Spielgerät mit Blick auf die Tiere – ganz wie bei einer „richtigen“ Safari.

Der Umbau sei gut für die Tiere, aber auch gut für den Zoo und die Besucher, sagte der neue Zoodezernent Jochen Silbernagel, Beigeordneter der Stadt Landau. Denn um weiter attraktiv zu sein, brauche auch diese Einrichtung immer etwas Neues.