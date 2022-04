„111 Jahre Kurhaus Trifels – Vom Erholungsheim zum Jugendstilhotel“ lautet der Titel der Sonderausstellung, die vom 14. April bis 1. November im Museum unterm Trifels in Annweiler gezeigt wird und mit der das Museum in die Saison startet. 1909 beschloss der Ludwigshafener Stadtrat den Bau eines Erholungsheims in Annweiler für Beamte der Stadt Ludwigshafen. 1911 wurde es eröffnet. 2011 wurde das allseits als „Kurhaus Trifels“ bekannte Haus von der Baumarkt-Familie Hornbach gekauft und als Seminarhotel neu eröffnet. Nun soll es erweitert und neu ausgerichtet werden. Die Kuratoren Gérard und Brigitte Salmon werden zur Eröffnung der Schau persönlich vor Ort sein, sodass man mit ihnen ins Gespräch kommen kann. Geöffnet hat das Museum von Mittwoch bis Samstag von 13 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr.