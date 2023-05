Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ende 2023 sollen sie stehen: vier neue Mehrfamilienhäuser im Wohnpark am Ebenberg in Landau. Spatenstich war am Mittwoch, die Baugrube wird bereits ausgekoffert. Der Boden ist sauber, wie Untersuchungen ergeben haben. Rätselraten gibt es über das Bestandsgebäude im Geviert, ein Relikt aus der Militärzeit.

„Le Jardin – Wohnen am Kasernengarten“ – diesen Titel trägt nicht nur das Projekt, sondern auch die Gesellschaft, die eigens für dieses Vorhaben gegründet