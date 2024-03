Gesichts- und Kopfverletzungen erlitt am Mittwoch gegen 12.20 Uhr ein 79 Jahre alter Radfahrer in der St.-Anna-Straße, weil er vermutlich die Kontrolle über sein Pedelec verlor und anschließend auf den Kopf stürzte. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Einen Helm trug der Mann nach Angaben der Polizei nicht. Diese hat beobachtet, dass viele Erwachsene auf den lebensrettenden Kopfschutz verzichten, oft aus Eitelkeit. Doch bei einem schweren Sturz könne ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten. Bei Pedelecs ist dies wegen des recht hohen Tempos besonders anzuraten.