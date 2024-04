Der SV Altdorf/Böbingen steht nach dem 3:1-Sieg vor 410 Zuschauern beim Südhaardter SV im Finale um den Rhein-Mittelhaardt-Kreispokal und trifft am 15. Mai in Mechtersheim auf den FSV Schifferstadt. Bastian Schneider brachte die Gäste mit 2:0 in Führung. Nach einer Stunde traf er aus spitzem Winkel, in der 75. Minute erhöhte er nach einer von Nils Brendel abgelegten Rechtsflanke. Eine Minute später gelang Noah Held nach Vorarbeit von Thimo Sona der Anschlusstreffer. Der SVS drängte in Unterzahl nach Zeitstrafe für Maximilian Gleich auf den Ausgleich, doch Nico Meyer machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Dennis Leising vom SVS musste vor der Pause verletzt vom Feld. Südhaardt-Präsident Timo Graf: „Der SVAB hat unsere Passivität nach der Pause konsequent ausgenutzt.“ Viel Lob bekam Schiri Lars Busch (Birkenhördt).