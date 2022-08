Die Tour de France ist vorbei, jetzt kommen die Pacemakers. Nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen fuhren am Samstag wieder 150 Radsportler auf der traditionsreichen rund 340 Kilometer langen Strecke von Bretten über Neckargemünd, Mannheim, Kaiserslautern, Ramstein und Landau zurück nach Bretten. Gegen 18 Uhr machten die Radler Stopp auf dem Landauer Marktplatz. Anlass der Veranstaltung waren die Gedenktage an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima (6. August) und Nagasaki (9. August) vor 77 Jahren. Die Radsportler sind als „Schrittmacher für eine friedliche und gerechte Welt ohne Atomwaffen“ unterwegs. Unterstützt werden sie von einer ganzen Reihe an Friedensorganisationen. Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch war einer der Schirmherren der Veranstaltung.