Gewalttätig ist ein 34-Jähriger nicht nur gegenüber seiner Frau, sondern auch gegenüber der Polizei geworden, als diese ihn mit auf die Wache nahm. Ein Zeuge hatte die Polizei verständigt. Der 34-jährige Mann soll am Samstag gegen 22.30 Uhr in Edesheim in der Ruprechtstraße seiner 37 Jahre alten Ehefrau mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Danach holte er laut Polizei das dreijährige gemeinsame Kind aus dem Auto und stürzte mit diesem zu Boden. Die Frau nahm das Kind wieder an sich und fuhr mit ihrem Auto davon. Der betrunkene Mann versuchte hinterherzulaufen.

Wegen seines aggressiven und alkoholisierten Zustands nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, heißt es im Polizeibericht. Auf der Fahrt zur Dienststelle habe er mehrfach gegen die vordere Rückenlehne des Streifenwagens getreten und versuchte, einem Beamten einen Kopfstoß zu verpassen. Außerdem habe er mehrmals seine Mund-Nasen-Bedeckung abziehen wollen, um die Beamten anzuspucken. Die Polizei berichtet, der 34-Jährige habe sie zudem fortwährend auf übelste Art beleidigt. In Edenkoben habe er nicht aus dem Auto aussteigen wollen. Die Beamten trugen den Mann in die Zelle. Dort habe er randaliert und die Zelle verunreinigt.