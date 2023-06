Die Polizei hat ein als gestohlen gemeldetes Elektroauto am Ortsausgang gefunden. Der Suche war eine Warnmeldung der französischen Behörden vorausgegangen, die nach einem entwendeten Fahrzeug der Marke Renault, Typ Twizy, gesucht hatten. Der Tatverdacht, der durch Zeugenaussagen erhärtet werden konnte, richtet sich laut Polizei gegen einen erst 14 Jahre alten amtsbekannten Jugendlichen aus dem nahegelegenen Wissembourg. Dieser besitzt keine Fahrerlaubnis. In Zusammenarbeit mit den französischen Behörden laufen weitere Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343 93340 zu melden.