Ein missglücktes Überholmanöver hat am Samstag gegen 15 Uhr auf der L493 zwischen Vorderweidenthal und Silz zu einem Verkehrsunfall geführt. Nach Angaben der Polizei war nach der Einfahrt Richtung Birkenhördt auf einer längeren Geraden ein größerer Traktor mit Anhänger unterwegs. Dieser wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern überholt. Zuletzt fuhren noch zwei Personenwagen hinter dem Traktor her. Das zweite Fahrzeug setzte zum Überholen an – ebenso wie der Fahrer des unmittelbar hinter dem Traktor fahrenden Fahrzeugs. Letzterer übersah den bereits fast neben ihm fahrenden Wagen. Dessen Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung den Zusammenstoß verhindern, geriet jedoch durch das Untersteuern des Fahrzeugs in den Straßengraben der Gegenspur. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Bad Bergzabern bittet eventuelle Zeugen des Unfalls, insbesondere den Traktorfahrer, sich bei ihr zu melden unter der Telefonnummer 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.