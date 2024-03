Verwundert waren am Dienstag einige Edesheimer, als sie im Bereich Knöringer Weg/In den Neunmorgen ein neues Straßenschild sahen. Der Grund: eine neue Parkverbotszone. Mit dem Zusatzschild, dass das Parken mit Parkschein möglich ist. Nur ist dort weit und breit kein Parkscheinautomat zu sehen. Auch war solch eine Veränderung nicht angekündigt gewesen. Wurde da etwa eine Idee im stillen Kämmerlein ausgebrütet? Ein Anruf der RHEINPFALZ beim zuständigen ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Edenkoben, Eberhard Frankmann (CDU), bringt Licht ins Dunkel: Es handelt sich um ein Versehen. Die Firma, die dort die Straße ausgebaut hat, sollte neue Schilder aufstellen. Es gebe dort ein neues Parkplatzkonzept. Gesagt, getan. Nur richtig ist: In dem betreffenden Bereich in Edesheim soll das Parken künftig nur in gekennzeichneten Flächen. Doch offenbar wurde zu einem falschen Schild gegriffen und irrtümlich kostenpflichtiges Parken angekündigt, was die besagte Irritation auslöste. Frankmann kündigt an, dass die Schilder zeitnah ausgetauscht werden.