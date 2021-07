Über die Hälfte der Bürger in Landau und der Südlichen Weinstraße sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das teilen Stadt und Kreis gemeinsam mit. Laut des Impfquoten-Monitorings des Landes haben in Landau rund 71 Prozent der Bevölkerung ihre Erstimpfung erhalten. Etwa 55 Prozent der Bürger haben bereits auch ihre Zweitimpfung bekommen und damit einen vollständigen Impfschutz. Im Landkreis Südliche Weinstraße sieht es ähnlich aus: Hier haben rund 66 Prozent ihre erste Impfung erhalten. Komplett durchgeimpft sind etwa 54 Prozent. Damit liegen Stadt und Kreis im Landesdurchschnitt: In Rheinland-Pfalz sind rund 68 Prozent erstgeimpft; 55 Prozent haben auch bereits ihre Zweitimpfung erhalten, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Zahlen beziehen sich auf die Bevölkerung über 18 Jahren und berücksichtigen auch Impfungen, die von Hausärzten durchgeführt wurden.