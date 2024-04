Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer Durststrecke hat Verbandsligist Viktoria Herxheim Bock auf einen Heimsieg gegen den FSV Offenbach. Kapitän Raphael Gehrlein glaubt daran, dass die Elf sich noch belohnt. Ein Offenbacher trainiert künftig in Neupotz.

Die Viktoria Herxheim hat keine ihrer zurückliegenden fünf Partien in der Fußball-Verbandsliga gewonnen. An diesem Freitag (19.30 Uhr) kommt der FSV Offenbach, der in diesem Jahr nur eine