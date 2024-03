Schlusspfiff in einer packenden Partie, nach zweimal zehn Minuten steht es 14:14 im Wiederholungsspiel zwischen dem Europa-Gymnasium Wörth und der IGS Kastellaun. Das Unentschieden reicht den Südpfälzerinnen, als Handball-Landesmeister haben sie die Fahrkarte nach Berlin zum Bundesfinale von „Jugend trainiert“ Ende April.

Das Landesfinale in Diez begann mit einem 9:9 zwischen dem Cusanus-Gymnasium Wittlich und der IGS Kastellaun. Als Regionalsieger der Region Mainz-Neustadt gewannen die Wörtherinnen gegen Kastellaun mit 13:10 und gegen Wittlich mit 12:9. Jubel, der Titel schien sicher zu sein. Allerdings legte Kastellaun Einspruch gegen die Spielwertung auf Grund eines vermeintlichen Verstoßes der Angriffsformation ein. Diesem wurde stattgegeben, das Spiel wurde am Mittwoch in Meisenheim wiederholt.

Im Bus am Taktikbrett

Kurzfristig mussten zwei Leistungsträgerinnen des EGW krankheitsbedingt absagen – der erste Dämpfer schon vor der Abfahrt. Coach Thorsten Kuschel entwarf am Taktikbrett neue Strategien auf der Busfahrt, schwor das Team ein. Mit viel Leidenschaft und Kampf gelang es der Mannschaft, das Spiel völlig offen zu gestalten und an den entscheidenden Stellen die Tore zu werfen. So führten die Wörtherinnen 20 Sekunden vor Schluss mit einem Tor. Sie ließen noch das Unentschieden zu, das reichte aber aus, um in der Gesamtwertung das Landesfinale zu gewinnen.

Novum für diese Altersklasse

So können die WK-IV-Mädels (Jahrgang 2011 bis 2014) voller Stolz Ende April das Land Rheinland-Pfalz in Berlin vertreten. Es ist übrigens ein Novum: Zum ersten Mal gibt es das Bundesfinale für diese Altersklasse in Berlin. Mirjana Müller, Lara Schmaltz, Lisa Bohrer, Emily Nreca, Carina Biedermann, Mina Regner, Nele Rührer, Emilia Wolska, Mara Bauer, Emilia Job und Jannika Bohlender spielten. Auch die gleichaltrigen Jungen des Eduard-Spranger-Gymnasiums Landau sind Landesmeister.