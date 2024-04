Der TV Wörth hat sich mit dem 32:27 (15:17)-Sieg bei der HSG Landau/Land in gute Position für das abschließende Heimspiel in der Handball-Pfalzliga gebracht. Schlägt er am Samstag, 18 Uhr, den TuS Heiligenstein, verdrängt er den Gegner vom neunten Platz, was die Chancen erhöhen würde, in der Liga zu bleiben. Felix Werling warf nach dem 17:17 vier Tore in Folge für die Wörther, die in der 9. Minute 1:5 hinten lagen. Er kam auf 10/4 Tore, sein Bruder Alexander auf sechs Tore. Felix Werling gehört zur Nationalmannschaft der Gehörlosen, die bei der Gehörlosen-EM (5. Mai bis 11. Mai in Frankenthal) gegen Serbien, Frankreich und Kroatien spielt. Erfolgreichster Schütze der HSG war Lukas Gerstle mit 10/3 Toren. Für die Landauer auf Platz sechs geht es im letzten Spiel am Sonntag in Böhl-Iggelheim um die Ehre.