Martin Jüllig aus Herxheim hat seine dritte Amtsperiode als Vorsitzender im Sportkreis Südliche Weinstraße begonnen. Heinz Lambert (Burrweiler) bleibt sein Stellvertreter und ist nun außerdem Sportkreisjugendleiter.

24 von 197 geladenen Vereinen waren in der Sportkreistagung in Billigheim-Ingenheim vertreten. Sie sprachen Martin Jüllig, Vorsitzender seit 2016, ihr Vertrauen aus. Er blickte auf die vergangenen vier Jahre zurück: 331.925 Euro wurden für Baumaßnahmen, Pflege- und Großsportgeräte im Kreis ausgezahlt, acht Vereine mit Defibrillatoren ausgestattet, 38 Personen haben die Übungsleiter-C-Lizenz Breitensport erlangt. Er biete den Vereinen auch in Zukunft seine Hilfe an, sagte Jüllig.

Da Selina Kontschak auf eigenen Wunsch ausschied und sich niemand aus der Vereinsvertreterreihe bereiterklärte, stellte sich Lambert auch als Jugendleiter zur Wahl. Kontschak, seit 2016 Jugendleiterin, erhielt von Rainer Bieling, Vizepräsident des Sportbundes Pfalz, die bronzene Ehrennadel des Dachverbandes.

Rechtsanwalt Mirko Bohnert referierte zu Themen aus dem Vereinsrecht sowie zum Umgang mit politischen Extremisten im Verein. Landrat Dietmar Seefeldt bekräftigte, dass der Sport in seinem Landkreis für ihn sehr wichtig sei. Markus Degen, Vorsitzender des TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim, lobte die „hervorragende Unterstützung“ des Sportbunds.