Spitzenspiel zum Jahresauftakt in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt: Am Donnerstag (19.30 Uhr) spielt der Südhaardter SV in Roschbach gegen Tabellenführer TuS Altrip.

Mit einem Sieg würden die Gastgeber auf den zweiten Platz vorrücken. Dort steht der TuS Maikammer, der drei Spiele mehr ausgetragen hat. Es ist zugleich der Einstand des neuen Trainerduos Dennis Leising/Johannes Damm. Die beiden springen nach dem Wechsel ihres Vorgängers Alexander Wiemers bis zum Sommer in die Bresche, zur neuen Saison übernimmt Tim Fischer von der SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach.

Mit der Vorbereitung zeigt sich Sportdirektor Philipp Messerschmidt sehr zufrieden, fast immer kamen zwischen 25 bis 30 Spieler zu den Übungseinheiten. Er sagt: „Es ist eine verrückte Liga, es ist wirklich alles möglich. Auch der TuS Altrip ist noch nicht durch.“

Fleischmanns Debüt möglich

Die SVS-Abwehr muss vor allem die Kreise von TuS-Goalgetter Deniz Tancredi einengen, der bisher elf Treffer erzielte. Verletzt ist niemand, Kapitän Lucas Hagenbuch und Martin Baumann sind noch gesperrt. Winterneuzugang Alexander Fleischmann, er kam vom TSV Venningen/Fischlingen, könnte sein Debüt feiern. Am Sonntag (14.30 Uhr) geht es dann zum punktgleichen FV Berghausen. Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren, Messerschmidt meldet vier weitere Neuzugänge: Flügelspieler Liam Pfeil und Defensivallrounder Tim Weber (beide SC Ramberg), Linksverteidiger Jonas Müller (SV Mörlheim) und Standardspezialist Lars Meyer (VfL Essingen).