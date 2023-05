Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So schnell ändern sich die Gefühlswelten. Der TV Offenbach, gerade hat er in Bellheim gewonnen, verliert zu Hause gegen die SF Budenheim, die SG Ottersheimn/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam gewinnt in Dansenberg mit 31:25. Warum der TVO keinen schönen Sonntagabend hat.

Nach 60 hart umkämpften Minuten entführen die Sportfreunde Budenheim nach dem 20:20 in der 44. Minute beide Punkte aus der Queichtalhalle. 24:29 endet das Spiel. Dem heimischen TV Offenbach