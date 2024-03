Die Nähe zu den Fans ist wieder da. Die Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Frankfurt auf die Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande vor. Eine Delegation des FC Bienwald Kandel war am Dienstag ganz dicht dran. „Das war ein supertoller Tag“, so die ehemalige Vorsitzende des FC Bienwald Annette Jung, die nun Jugendleiterin ist. Das Training des gesamten Teams zu verfolgen, sei spannend gewesen.

Danach nahmen sich die Profis die Zeit, zu den Fans zu kommen, Autogramm- und Fotowünsche zu erfüllen. „Ein Spieler wie Ilkay Gündogan zeigte große Fan-Nähe und Niklas Füllkrug bot gleich das Du an“, schwärmte Jung. „Nach 38 Jahren im Ehrenamt ist es schön, solche Momente erleben zu dürfen.“

Nach einem vom DFB ausgelobten Punktspiel kam der FC Bienwald in den Lostopf für einen Besuch des Nationalteams. Das Glück war dem Verein hold. Eine zehnköpfige Delegation reiste nach Frankfurt und erlebte dort einen unvergesslichen Tag mit den Nationalspielern.