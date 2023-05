Rang acht vor dem letzten Saisonheimspiel gegen Meister TV Homburg (Samstag, 19 Uhr, Spiegelbachhalle Bellheim): Christian Job ist als Trainer der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam mit der ersten Saison in der Oberliga zufrieden.

„Wir konnten uns wesentlich schneller als gedacht an das Niveau anpassen“, so Job. „Auch wenn die letzten Spiele dann auch verletzungsbedingt ergebnistechnisch nicht mehr so gut waren.“ Zum Start der Sieg gegen Saulheim, die Leistung in Homburg, der Sieg beim SV Zweibrücken und die Derbys gegen Offenbach waren für ihn Höhepunkte. Was er nach dem letzten Saisonspiel am 20. Mai macht? „Den Versuch starten, dass zumindest ein Teil der Zeit bis zum Vorbereitungsbeginn auch wirklich handballfreie Zeit wird.“ Da er als Referent im Pfälzer Handball-Verband in der Trainerausbildung tätig sei und die C-Schein-Ausbildung in diese Zeit falle, sei es kein leichtes Unterfangen.

Der Tabellensechste TV Offenbach spielt am Samstag (17 Uhr) in Eppelborn gegen die HF Illtal. „Man merkt vielleicht, dass so langsam die Luft raus ist“, sagte TVO-Trainer Tobias Job nach der Niederlage in Zweibrücken. Das Zweikampfverhalten habe ihm nicht gefallen. In Eppelheim fordert Max Mees die TVO-Abwehr heraus, er steht bei 181/16 Toren. In Johannes Zeyer und Kevin Singh hat Illtal zudem zwei knallharte Abwehrspieler. Job: „Wir brauchen viel Bewegung. Wenn wir zu statisch spielen, wird es sehr schwer.“ Neben Tino Gläßgen und Mario Fuchs fehlen Maximilian Daum (muskuläre Probleme) und Maximilian Staats (Achillessehne). Felix Klein legt den Fokus auf die Qualifikationsrunde zur A-Jugend-Oberliga am Sonntag in Rodalben.