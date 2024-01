Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So emotional war Monika Zluga noch bei keiner Versammlung. Sie frage sich auch als Mutter, was noch alles passieren müsse. Die Staffelleiterin traut dem FV Neuburg zu, mit dem SV Landau und dem SV Erlenbach in der A-Klasse Südpfalz um den Titelgewinn zu spielen.

Monika Zluga ist seit vielen Jahren im Fußball als Staffelleiterin tätig. Die Schwanheimerin gilt als besonnen und reflektiert. Bei der Rückrundenbesprechung der A-Klasse Südpfalz und