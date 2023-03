Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Begeisterung in den beiden Grenzdörfern ist riesig. Die SG Schweighofen/Kapsweyer ist Meister der südpfälzischen C-Klasse West. Die Abschlussfahrt geht nach Düsseldorf.

Mit dem 2:0-Sieg bei der SV Gossersweiler-Stein hat die SG Schweighofen/Kapsweyer schon am 8. Mai die Meisterschaft in der Fußball-C-Klasse West perfekt gemacht. Die Begeisterung in den beiden