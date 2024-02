Im Nachholspiel der Fußball-Landesliga Ost zwischen dem VfB Bodenheim und dem SV Büchelberg gab es eine hektische Nachspielzeit.

Nach der 1:2 (0:2)-Niederlage beim VfB Bodenheim im nachgeholten Spitzenspiel der Landesliga Ost ist der SV Büchelberg auf den dritten Rang zurückgefallen, der Rückstand auf die Rheinhessen beträgt nun vier Punkte. SVB-Sportvorstand Jürgen Friedmann: „Die Niederlage war absolut unnötig und vermeidbar. Vor allem aufgrund der Chancen nach der Pause hätten wir etwas mitnehmen müssen.“

In einem packenden Fight vergab SVB-Mittelfeldregisseur Kazuaki Nishinaka eine Großchance zur Führung, im direkten Gegenzug traf Stefan Baljak nach einer Unaufmerksamkeit der Büchelberger Hintermannschaft aus 20 m in den Winkel (17.). Drei Minuten später erhöhte Widera nach einem Freistoß von Leon Porsch auf 2:0. Nach der Pause machte der Bienwald-Club mächtig Druck, Mirco Müller verkürzte (55.) nach sehenswertem Zuspiel von Nishinaka. Der Japaner vergab die größte Chance zum Ausgleich, er traf nur das Außennetz. In der hektischen Nachspielzeit gab es auf beiden Seiten zwei Platzverweise, beim SVB traf es Daniel Evrard nach grobem Foulspiel und Daniel Geiger nach einer Rudelbildung an der Seitenlinie.