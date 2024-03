Bei der 23:27-Niederlage bei der HSG Eckbachtal bekleckerten sich die Handballer des TV Offenbach nicht mit Ruhm. „Uns fehlt gerade die Leichtigkeit“, so Trainer Tobias Job vor dem Heimspiel in der Handball-Oberliga gegen den TuS KL-Dansenberg II (Sonntag, 18 Uhr).

Elf-Tore-Sieg gegen den Tabellenletzten Worms, Niederlagen gegen Nieder-Olm und Friesenheim/Hochdorf III und zuletzt das 22:22 gegen die Südpfalz Tiger – im Jahr 2024 lässt der TVO gerade zu Hause die Punkte liegen. „Wir schaffen es nicht, Big Points im Spiel zu setzen. In Eckbachtal haben wir nach der Pause eine Phase in Überzahl und sind ein Tor vorne. Trotzdem lassen wir freie Durchbrüche zu und vergeben unsere Chancen“, erinnert Job ich an eine Spielphase beim Tabellenvorletzten. Aus einer 13:12-Pausenführung wurde ein 13:15, aus einem 16:15 ein 17:20.

Das Heimspiel gegen Dansenberg bezeichnet Job als ganz wichtiges Spiel: „Speziell am Wochenende müssen wir über den Kampf ins Spiel finden, das sind wir auch dem Publikum schuldig. So erarbeiten wir uns vielleicht die Kleinigkeiten, die gerade nicht so wie in der Hinrunde klappen.“ Andreas Benz und Simon Gensheimer sind und waren krank, auch Christoph Kunz und Sebastian Mohra fehlten. Job: „Wenn es sein muss, erzwingen wir uns die zwei Punkte.“

Tiger in Saulheim

Um Plätze gutmachen zu können, müssen die Südpfalz Tiger auch auswärts gewinnen. Am Samstag um 19 Uhr tritt der Tabellen-13. beim Vierten SG Saulheim an. „Wir brauchen Punkte, egal gegen wen. Trotzdem sind wir absoluter Außenseiter und haben eigentlich keine Chance. Aber die wollen wir nutzen“, so Tiger-Trainer Christian Job. Man werde versuchen, über eine gute Abwehrarbeit zu einfachen Toren zu kommen. Im Hinspiel waren die Tiger in der Halbzeit noch auf Tuchfühlung bei der 26:33-Niederlage.