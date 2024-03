Es ist angerichtet in der Fußball-A-Klasse Südpfalz für das Spitzenspiel zwischen dem Verfolger SV Erlenbach und Spitzenreiter TSV Landau am kommenden Donnerstag (19.30). Beide gewannen ihre Heimspiele. Den Bellheimer Sieg gegen Neuburg sahen über 200 Zuschauer. Der Tabellenletzte Jockgrim II brachte ein 3:0 nicht durch.

TSG Jockgrim II – TuS Wollmesheim 4:4. Die TSG-Zweite gab trotz ihrer ausweglosen Lage alles in diesem Match. Nach einer 3:0-Führung roch es stark nach einem Sieg für das Schlusslicht. Am Ende reichte es jedoch nur zu einem Unentschieden. Die Tore vor 50 Zuschauern: 1:0 Abdullah Karabas (12., nach Freistoß per Kopfball), 2:0 Emre Yilmaz (24., am Keeper vorbeigespitzelt), 3:0 Karabas (34., Freistoß aus 25 Meter), 3:1 Yannick Schneider (36., FE), 3:2/3:3 Nikolas Lehmann (55., per Kopfball/61.), 4:3 Burak Kilinc (80., FE, gefoult worden war Antonio Notaro), 4:4 Lehmann (88., abgefälschter Ball).

SV Erlenbach – SV Rheinzabern 4:0. Wegen etlicher Ausfälle wollte der SV Erlenbach die Begegnung eigentlich verlegen. Doch am Ende, nach dem klaren Sieg, war der Verfolger froh, dass es nicht klappte. Die Torfolge vor 70 Zuschauern: 1:0 Lucas Patschke (43., mit Kopfball), 2:0 Mircea-Olivin Vacaru (48.), 3:0 Ferhat Soylu (75.), 4:0 Soylu (79., Abpraller).

TuS Frankweiler/Gleisweiler – SG Freckenfeld 2:3. Mit einem Eigentor von Jonas Guhmann (21., nach Flanke) und dem 0:2 von Michael Meyer (28., nach Eckball von Julian Lischer) geriet der TuS schnell auf die Verliererstraße. Auf Zuspiel von Johannes Guth verkürzte Andreas Gusenbauer auf 1:2 (57.). Mit einem Kopfball nach Ecke stellte David Veitinger den alten Torabstand wieder her (59.). Vor 140 Zuschauern schaffte Alexander Joseph mit einem Alleingang den Anschlusstreffer (71.). Doch das weitere Drängen auf den Ausgleich wurde für den TuS nicht belohnt.

FC Bavaria Wörth – VfB Hochstadt 5:2. Schon früh legten die abstiegsbedrohten Wörther den Grundstein zum Sieg. Fabian Eger (14.), Tim Starck (16., Schuss aus 35 Metern) und Spielertrainer Gökhan Istanbullu (51.) sorgten für die beruhigende 3:0-Führung. Die weiteren Treffer vor 100 Zuschauern: 3:1 Maximilian Jenal (51.), 4:1 Eger (65.), 5:1 Istanbullu (81.), 5:2 Jenal (84.).

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II – SV Minfeld 1:5. Den Ehrentreffer für den TSV erzielte Tim Kiefer. Minfelds Spielleiter Ralph Flick freute sich über die Treffer von Julian Müller (3), Sven Kollenda und Timo Laubscher.

FC Phönix Bellheim – FV Neuburg 2:1. Mit 207 Zuschauern fand diese Begegnung eine Rekordkulisse an diesem Spieltag. Die Bellheimer Fans mussten lange warten, ehe etwas Zählbares heraussprang: Sergej Lutz köpfte aus zwei Metern zum 1:0 ein (69.). Mit einem Heber über den Neuburger Keeper erhöhte Marcel Kaiser auf 2:0 (74.). Mehr als der Anschlusstreffer von Felix Wunderlich war den Neuburgern nicht vergönnt (76.).

SV Viktoria Herxheim II – FVP Maximiliansau 3:1. Es dauerte bis zur 20. Minute, ehe Yannic Klein mit einem verwandelten Handelfmeter für ein erstes Aufatmen bei den Herxheimern sorgte. 100 Zuschauer sahen nach der Pause das 2:0 von Timo Dupljanin (65., nach Vorarbeit von Jonas Trauth). Nach einer Ecke setzte Linus Böttinger das vorentscheidende 3:0 drauf (70., Kopfball). Aus dem Gewühl sorgte Jan Oesswein für Ergebniskosmetik (85.).

TSV Landau – SG Klingenmünster/Göcklingen/Eschbach 3:0. Außer einem Pfostenschuss (58.) hatte die SG nicht viel entgegenzusetzen. Eine längere Verletzungspause gab es ab der 20. Minute, weil sich ein Gästeakteur ohne gegnerische Einwirkung eine Knieverletzung zuzog und mit einem Krankenwagen abtransportiert wurde. Die Tore vor 120 Zuschauern: 1:0 Müslüm Talsik (33., nach Zuspiel von Okan Simsek), 2:0 Max Sprick (52., Vorbereiter war Metin Safak), 3:0 Erhan Metin (73., nach Lattentreffer von Denis Thomas Abpraller eingenetzt).