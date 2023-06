Vier Südpfälzer sind Jugend-Pfalzmeister im Tennis. Eine Verletzung brachte Aron Schmitt von SW Landau gestern in Schifferstadt um den möglichen Erfolg in der U18.

Der 17-Jährige aus Dörrenbach verletzte sich am Donnerstag bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Aktiven in Mainz. Er gewann sein Qualifikationsmatch mit 6:2, 6:3, konnte aber wegen Schmerzen im Handgelenk in der Hauptrunde nicht mehr antreten. In Schifferstadt nahm er Schmerzmittel und gewann zwei Matches. Das Finale gegen Alexander Haage vom BASF TC Ludwigshafen brach er nach 1:5-Rückstand ab. „Es war nicht mehr spielbar. Hoffentlich nur was Muskulöses“, sagte Schmitt am Abend.

Valentin Lösch vom TC Neupotz gewann das Endspiel der U16 gegen Jaden Pilch (Weilerbach) mit 6:1, 6:1. Im Halbfinale hatte er den an eins gesetzten Louis Helf (Grünstadt) geschlagen. Die Pfalzmeisterin U14 heißt Romy Neumer vom TC Erlenbach: 6:3, 6:3 gegen Naomi Wenner aus demselben Verein. Ihre Schwester Jasmin Neumer setzte sich in der U12 durch: 6:0, 6:1 gewann sie das Topspiel gegen Alissar Taze vom TC Althornbach.

Das Endspiel der U10 war eine Angelegenheit für Silas Meyer von SW Landau. Nachdem er sich im Halbfinale gegen den an eins Gesetzten mit 7:5, 6:7, 10:4 durchgesetzt hatte, gewann er das Finale gegen Julius Schäfer von WR Speyer gestern mit 6:3, 6:4.