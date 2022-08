2012 sprang Ekaterini Stefanidi (32) zum ersten Mal in Jockgrim, 2014, zwei Jahre vor ihrem Olympiasieg in Rio, gewann sie das Meeting mit 4,62 Metern. Natürlich habe er die Griechin gefragt, aber sie mache nur noch Diamond League, sagte Gunther Hellmann gestern. Der Coup, der dem Jockgrimer Meeting-Chef gelungen ist, ist groß genug: Mit der Finnin Wilma Murto, die am Mittwochabend mit 4,85 Metern Stefanidi als Europameisterin ablöste, und der mit 4,75 Metern Drittplatzierten Slowenin Tina Sutej kann er am kommenden Dienstag zwei der aktuell besten Europäerinnen in Jockgrim begrüßen. Ob Murto nun ein höheres Startgeld verlangen wird? „Sie ist am Samstag mit Trainer und Manager in Jockgrim und wird gebührend verwöhnt“, sagte Hellmann - und gab eine Nachverpflichtung bekannt: Torben Blech, der sich gestern in München ebenfalls für das Finale der Männer qualifiziert hat.