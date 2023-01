Der Fußball-Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat den 26-jährigen Marc Barisic verpflichtet. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt im Sommer von der zweiten Mannschaft des SV Waldhof Mannheim an die Sauheide. Das gab Zeiskams Teammanager Patrick Pfaff bekannt. „Marc kann im Zentrum alles spielen, hat einen starken linken Fuß, ist spielerisch top und wird uns bei den Standards weiterbringen“, sagt Pfaff. Der Ludwigshafener Barisic, der in Schwegenheim wohnt, spielte vorher unter anderem bei Arminia Ludwigshafen, beim TuS Mechtersheim und SV Rülzheim. Mit der U19 der TSG Hoffenheim unter Trainer Julian Nagelsmann sei Barisic deutscher Meister gewesen. Torwart Kai Anschütz und Verteidiger Henrik Streib bleiben über die Saison hinaus in Zeiskam.