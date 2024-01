Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 36 wird Jochen Werling Schulleiter in Rheinzabern. Nach einem Jahr Pause wird er zur nächsten Saison als Trainer der Südpfalz Tiger auf die Handballbühne zurückkehren. Der 38-Jährige Wörther lebt seit vielen Jahren in Hagenbach und engagiert sich auch im Fußball.

Ein Elterngespräch hat Jochen Werling an diesem Nachmittag noch vor sich. Er ist Schulleiter in Rheinzabern in der Grundschule. „Eine super Zeit“ hat er als Handball-Trainer