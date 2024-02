Weitspringerin Mikaelle Assani (SCL Heel Baden-Baden) siegte beim Istaf Indoor in Düsseldorf und darf sich Hoffnungen auf eine Medaille bei den deutschen Hallenmeisterschaften am 18. Februar in Leipzig machen. Dabei tat sich die 21-Jährige aus Kuhardt zu Beginn schwer: „Auf einem Steg anzulaufen, war neu für mich. Da braucht es mehr Mut, um die gewohnte Geschwindigkeit zu erreichen.“ Im vierten Versuch setzte sie sich mit 6,64 Metern an die Spitze. Bereits vor zwei Wochen stellte sie in Dortmund mit 6,72 Metern eine neue Hallenbestleistung auf. „Ich versuche jetzt dranzubleiben, damit ich nach den deutschen Meisterschaften hoffentlich noch bei der Hallen-WM starten darf“, so Assani. Die Weltmeisterschaften werden Anfang März in Glasgow ausgetragen.