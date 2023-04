Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufsteiger TSG Haßloch erkämpft sich in Kuhardt eine Überlegenheit und schlägt den Vizemeister der Frauen-Oberliga SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam. Eine, die dessen Spiel hätte beruhigen können, weiß noch nicht, ob sie ihre Karriere fortsetzt. Die Frau, die das Haßlocher Spiel antreibt, hat am Montag einen Arzttermin.

Noch zwei Minuten, seine Mannschaft liegt 24:28 hinten. Christoph Morio nimmt noch eine Auszeit. Was sagt ein Trainer in so einem Moment? „Freiwurf, schnelles Tor, Manndeckung!“