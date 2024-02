Das ist sicher Balsam für die Seele von Fußball-Schiedsrichter Nicolas Winter vom SV Hagenbach. Nach dem kniffligen Zweitligaspiel 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück (2:2) bekam er von einem Fachblatt die Note 2,0: „Gute Kommunikation, keine gravierenden Fehler und eine konsequent großzügige Linie.“ Nach einer vielbeachteten Erhebung war er im Jahr 2022 der in den sozialen Medien am meisten beschimpfte Schiedsrichter Deutschlands. In der vergangenen Woche bekam er schon viel Lob. Bei der Partie VfL Wolfsburg - 1. FC Köln (1:1) musste er in der 14. Minute als Assistent für den von einem Ball im Gesicht getroffenen Thorben Siewer einspringen. Schiri-Boss Lutz Wagner: „Nicolas war in letzter Zeit häufig mit schwierigsten Situationen wie Unterbrechungen oder Fanausschreitungen konfrontiert. Er hat all diese Aufgaben mit hoher Zuverlässigkeit und bester Qualität gelöst.“