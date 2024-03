Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wörth. In der aussichtslosen Tabellensituation als Letzter mit gerade mal zwei Punkten lässt sich Anne Pfirrmann vom Frauenhandball-Oberligisten TV Wörth vor dem Lokalderby gegen die Südpfalz Tiger am Sonntag um 18 Uhr in der Bienwaldhalle nicht unterkriegen: „Unser Spiel bei der FSG Bodenheim/Gonsenheim/TSV Schott Mainz hat mir Mut gemacht.“

Die 31-jährige Pfirrmann ist seit dem beruflich bedingten Weggang von Trainer Zoran Stavreski praktisch Cotrainerin zusammen mit Interimstrainerin Christine Kappes. Nach ihrem dritten