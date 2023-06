Die SG Kirrweiler/Lachen-Speyerdorf hat mit dem 5:4-Erfolg in Jockgrim die Tabellenführung in der Tennis-A-Klasse der Frauen verteidigt.

Nach den Einzelerfolgen von Hannah Mühlheusser im Topspiel gegen Nicole Brieskorn (6:4, 4:6, 10:4), der an drei gesetzten Nadja Grimmel (6:4, 6:1 gegen Alexandra Kober) und Katarina Krell (6:0, 6:2 gegen Caroline Kiefer hielten die Jockgrimerinnen ein 3:3. Lusie Schloß, Laura Thomas und Lisa Zeiner verloren. Zeiner schlug gegen Antonia Busch auf, die sich mit 6:1, 6:0 durchsetzte. Das Jockgrimer Spitzendoppel Mühlheusser/Schloß holte noch einen Punkt (6:1, 6:2 gegen Kober/Miriam Schulze), in den anderen Begegnungen waren die Gäste überlegen. Jockgrim geht mit 6:4 Punkten in sein letztes Rundenspiel beim TC Althornbach. Die SG Kirrweiler spielt noch gegen den TC Rieschweiler-Mühlbach (9. Juli, 10 Uhr) und den TC Erlenbach. Die SG Kandel verlor 1:8 in Rieschweiler und ist Gruppenletzter.