In einem packenden Relegationsspiel besiegte der FC Berg den SC Ramberg am Sonntag mit 3:1 (1:1) nach Verlängerung. Die Schwarz-Weißen bleiben in der Fußball-B-Klasse. Thorsten Feth schnürte einen Doppelpack. Ramberg steigt ab.

Der SC Ramberg überraschte mit Trainer Jürgen Mohra, Jahrgang 1970, in der Startelf. Der frühere Landesligaspieler des FSV Offenbach agierte im defensiven zentralen Mittelfeld.