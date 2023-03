Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was macht eigentlich Stefan Völker? Von den Minis beim TV Bellheim bis in die Handball-Regionalliga mit dem TV Offenbach hat er seine Freizeit größtenteils in Sporthallen und auf langen Auswärtsfahrten verbracht. Mit 30 Jahren verabschiedete er sich vom Ballsport. Seither widmet er sich drei Ausdauersportarten.

Völker (41) stammt aus einer Handballfamilie. Unter Rainer Jahraus machte der Bellheimer seine ersten Erfahrungen mit dem Ball. Als B-Jugendlicher folgte der Wechsel zum TV Ottersheim, wo