Die 17-jährige Sophia Siener und die 18-jährige Elea Schulz vom Judokan Landau sind am Samstag bei den deutschen U21-Meisterschaften in Frankfurt/Oder. Die Landauerinnen nehmen das erste Mal an einer Judo-DM teil.

Siener besuchte schon als Kind immer mal wieder Wettkämpfe, aber hörte irgendwann auf. Im vergangenen Jahr packte sie das Judo-Fieber richtig. Im September konnte sie sich mit dem Rheinland-Pfalz-Meistertitel in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm belohnen. Im November erreichte sie die Bronzemedaille auf den südwestdeutschen Meisterschaften bei den Erwachsenen in Baunatal. Im Dezember absolvierte sie ihre Dan-Prüfung und darf nun den schwarzen Gürtel tragen.

Die Vorfreude ist groß – auch bei Elea Schulz. Sie ist seit drei Jahren im Judo. Als Späteinsteigerin zog sie auf Turnieren Rückschlüsse für Techniken und Kampfstrategien. Bei den Landesmeisterschaften war Schulz Zweite, bei den südwestdeutschen Meisterschaften der Erwachsenen Dritte in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm.