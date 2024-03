Was macht sie nicht alles für den Sport! Eigentlich wollte Erika Fleck nicht mehr als Sportkreisvorsitzende antreten. Seit 1995 ist sie im Sportkreis Germersheim aktiv, bis 2020 als stellvertretende Vorsitzende und seitdem als Vorsitzende. Sie ließ sich am Montagabend im Bürgerhaus in Leimersheim breitschlagen.

In Cornelia Wolff vom TV Schwegenheim hat Fleck nun eine Stellvertreterin an der Seite, die wie sie vom Turnen kommt. Vier Jahre war das Amt der Stellvertretung unbesetzt gewesen. Nun ist das Amt der Sportkreisjugendleitung offen. Niklas Lederer ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden.

„Liebe Erika, wir danken dir für deine Bereitschaft. Damit hilfst du uns in dieser Situation sehr und wir wissen deine Bereitschaft und deine Erfahrung sehr zu schätzen“, unterstrich Sportbund-Vizepräsident Walter Benz die Bedeutung von Flecks Entgegenkommen. Sie erklärte sich bereit, nachdem es keinen anderen Bewerber gab. 18 von 190 eingeladenen Vereinen waren in Leimersheim vertreten.

Über 490.000 Euro

Fleck war Geschäftsführerin des TGV Leimersheim, ist seit über 40 Jahren Übungsleiterin. 2022 wurde sie mit dem Sport-Obelisken ausgezeichnet, ein Jahr vor Walter Benz. Wolff, in Abwesenheit gewählt, ist Vorsitzende des TV Schwegenheim und seit fast 40 Jahren Kampfrichterin und Trainerin im Geräteturnen. Sie ist selbstständige Finanzberaterin.

Vor der Wahl ging Erika Fleck auf Aktionen und Förderungen im Kreis Germersheim ein. 492.215 Euro kamen den Sportvereinen für Bau-, Sanierungs- und Pflegearbeiten sowie bei der Anschaffung von Großsportgeräten zugute. 13 Vereine erhielten eine Förderung zur Anschaffung eines Defibrillators. 25 Personen sind zum Übungsleiter-C-Breitensport ausgebildet worden. Die TSV Lingenfeld und der TV Lustadt nahmen am Wettbewerb zum „Verein des Monats“ teil, im Bereich der Sportjugend konnten der TSV Kandel und der TSC Royal Rülzheim jeweils den AOK-Gesundheitspreis sowie den Pfalzpreis Jugend & Sport gewinnen.

Der Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler überbrachte die Grüße von Landrat Fritz Brechtel. Werner Aumann, Vorsitzender des Turn- und Gymnastikvereins Leimersheim, stellte heraus, wie stolz er sei, den Verein mit 1300 Mitgliedern zu führen. Rechtsanwalt Mirko Bohnert ging auf Fragen zu Satzungsänderungen und zum Umgang mit Extremisten im Verein ein. Die Beauftragten für das Deutsche Sportabzeichen gehören ebenfalls zum Sportkreismitarbeiter-Team, werden jedoch nicht gewählt.