Die TSV Lingenfeld hat die B-Klasse hinter sich gelassen und steigt am 13. August in die A-Klasse ein. Wer spielt in der Elf, die kein Rundenspiel verlor? Ihr Spielertrainer war sieben Jahre als Profi unterwegs.

„Endlich geschafft!“ Das haben sich Spieler und Fans der TSV Lingenfeld gedacht. Die Mannschaft eröffnet am 13. August die Meisterschaft – in der Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt