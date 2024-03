Dennis Schober (36) vom ASV Landau ist Stabhochsprung-Europameister in der Klasse M35. Bei den 14. Master-Hallen-Eurpameisterschaften im polnischen Torun wurde er am Donnerstag seiner Favoritenrolle gerecht. Mit Jahresbestleistung unterm Dach von 5,15 Metern verwies er die Konkurrenz auf die Plätze. Gleichzeitig bedeutet diese Höhe auch Meisterschaftsrekord. Silber ging an den Polen Przemysław Czerniak mit 4,60 Metern. Die Anfangshöhen 4,60 und 4,90 Meter sprang Schober im ersten Anlauf. 5,05 Meter überflog der Landauer im zweiten Versuch, 5,15 Meter im dritten.