Zweiter ínternationaler Titel für Camilla Weitzel: Ein Jahr nach dem Gewinn des Challenge Cups hat die 24-jährige Volleyballerin aus Offenbach mit ihrem italienischen Verein Chieri erneut einen Europapokal-Wettbewerb gewonnen. Die 93-fache Nationalspielerin, die beim ASV Landau schon in jungen Jahren auf sich aufmerksam machte, gewann durch den 3:1-Erfolg gegen Viteos Neuchatel UC den CEV-Cup. Das Hinspiel in der Schweiz eine Woche zuvor hatte Chieri mit 3:0 gewonnen. Mittelblockerin Weitzel steuerte in den Finals zwölf und neun Punkte bei und sagte nach dem Erfolg: „Zwei Jahre in Folge einen internationalen Titel zu holen, war für Chieri und auch für mich ein riesiger Erfolg und es bleiben unvergessliche Erinnerungen.“ In den Runden zuvor wurden Mannschaften aus Paris, Le Cannet (beide Frankreich), Police (Polen) und Düdingen (Schweiz) geschlagen. In der Liga liegt Chieri kurz vor Beginn der Play-offs auf dem fünften Tabellenplatz.