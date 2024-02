17 Sekunden – der Ball zappelte bereits früh in der B-Klasse-Partie zwischen dem TSV Venningen/Fischlingen und dem FV Germersheim im Netz. Der Torschütze ist beileibe kein Unbekannter.

„Ja, ich habe genau den Anpfiff mitgestoppt. Es dauerte 17 Sekunden bis zum 0:1.“ Das bestätigt Spielleiter Pascal Roth nach der bitteren 0:3-Heimniederlage seines TSV Venningen/Fischlingen im Kellerderby der B-Klasse Ost gegen den FV Germersheim. Roth und Torschütze Ioan-Remus Kardos schildern identisch die Entstehung eines der wohl schnellsten Treffer in der Historie des südpfälzischen Amateurfußballs. Nach dem Anspiel für den TSV gingen die Gäste sofort ins Pressing, Linksaußen Onurhan Dündar eroberte sich nach einem etwas ungenauen Pass auf die rechte Venninger Abwehrseite das Leder und dribbelte bis zum Strafraumeck. Sein diagonales Zuspiel verwertete Kardos aus 16 Metern mit einem platzierten Flachschuss ins rechte Eck zur Führung.

Schiedsrichter Julian Roth war auch verblüfft. Er hütete selbst fünfzehn Jahre das Tor im höherklassigen Fußball, viele Jahre für den Verbandsligisten VfR Kandel und zuletzt beim SV Büchelberg in der Landesliga. „Ich habe mit Venningens Keeper Marco Pelzer richtig mitgelitten. Der Schuss war völlig unhaltbar. Ich hatte wohl all die Jahre einfach Glück, dass mir so etwas nicht passiert ist“, stellt der 35-jährige Roschbacher fest.

Tor kein Einzelfall

Doch Tore von Kardos sind in der B-Klasse Ost kein Einzelfall, es war der 13. Saisontreffer des Rumänen. Er hat damit fast die Hälfte der 28 Saisontore der Rheinstädter erzielt. In den beiden Runden zuvor kam er auf 18 und 19 Treffer. Er gilt als sportliche Lebensversicherung des FVG. Im Sturmzentrum ganz vorne fühlt er sich am wohlsten. Sein Vereinspräsident und Mitspieler Adrian Pfeiffer erzählt: „Man sieht Johann mal eine halbe Stunde gar nicht. Doch dann steht er einfach goldrichtig und trifft.“

Ioan-Remus Kardos Foto: Verein

Neben Schnelligkeit, Passqualität und Ballbehauptung zeichnet ihn sein harter Schuss mit dem linken Fuß aus. Mit seinen Teamkollegen nahm er während eines Spielfests an einer Messung der Schussgeschwindigkeit teil. Der 21-Jährige gewann mit unglaublichen 124 Kilometern pro Stunde, als Zweiter folgte Torhüter Daniel Fürholzer mit über 20 km/h weniger. Als Neunjähriger kam er mit seiner Familie aus dem rumänischen Caransebes nach Baden-Württemberg, für die A- und B-Junioren von Amicitia Viernheim spielte er in der Verbandsliga. Nach dem Umzug der Familie nach Germersheim machte der frühere Tischtennisspieler zwei Jahre Pause. Doch ein Freund nahm ihn mit zum Training ins Wredestadion, er wurde mit 17 Jahren sofort per Sondergenehmigung für die erste Mannschaft aktiviert.

Dem Verein treu

Seine Torjägerqualitäten weckten Begehrlichkeiten, doch Angebote anderer Vereine hat er bisher stets abgelehnt. „Johann“, wie ihn alle nennen, begründet: „Ich wurde bestens aufgenommen und bekam vom Verein viel Unterstützung. Ich fühle mich einfach wohl und kann mir gut vorstellen, noch länger hier zu bleiben.“ In der Rheinstadt hat er sich bestens eingelebt, seine Partnerin ist eine echte „Germerschern“. Mit ihr hat er eine gemeinsame Wohnung bezogen, spricht fast akzentfrei deutsch. Seinen Job als Paket- und Briefzusteller liebt er: „Ich mag die frische Luft und laufe gerne viel.“

Probleme macht ihm immer wieder das Knie, für die Schmerzen zwischen Knochen und Sehne hat noch kein Arzt die genaue Ursache gefunden. Sie treten vor allem nach Spielen auf Hart- und Kunstrasenplätzen auf, auf weichem Gras merkt er kaum etwas.

Bei Baumpflanzaktion aktiv

Kardos bringt sich auch außerhalb des Platzes in den Verein ein, hilft bei Arbeitseinsätzen oder den Festen tatkräftig mit. „Meine Familie hat mir mit auf den Weg gegeben, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt“,erzählt er. Der Verein hat ihn zum „Baumbeauftragten“ ernannt. Für den Verein hat er am und im Stadion schon mehrere Bäume gepflanzt.

Die Fußballer des FVG nehmen regelmäßig an Maßnahmen und Aktionstagen für den Umweltschutz teil, Kardos hilft immer mit und unterstützt bei der Organisation. Für ihr Projekt „Baumpflanzung und Grünflächenpatenschaft in der Stadt Germersheim“ haben sie sich 1000 Euro von der Sparkasse Südpfalz verdient. Sie gewannen in der Kategorie „Nachhaltigkeitsaspekt“. Das vereinsinterne e-Footballturnier hat er schon mehrfach gewonnen. Was wünscht sich der Torjäger für die Zukunft? „Ich möchte einfach mal schmerzfrei sein, damit ich mein ganzes Potenzial abrufen kann.“