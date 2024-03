Am 25. August startet der Finalsonntag der Deutschland Tour in Annweiler. Von der Stadt führt der Schlussabschnitt nach Saarbrücken. Damit stehe fest, dass die Deutschland Tour in diesem Jahr vier Bundesländer besuchen werde, teilt der Veranstalter mit: Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland.

Den historischen Stadtkern von Annweiler und die saarländische Hauptstadt trennen nur gut 70 Kilometer Luftlinie. Doch für die Radsportprofis hätten sich die Streckenplaner größere Herausforderungen überlegt. Die Strecke führe vom Pfälzerwald mit vielen Richtungswechseln und einem ständigen Auf und Ab bis in die saarländische Metropole. Die Stadt Annweiler und den radsportbegeisterten Landkreis Südliche Weinstraße, in dem am 6. April ein Bundesliga-Rennen steigt, könnten viele Gäste erwarten, die sich am 25. August auf ein spannendes Finale im Stile der großen Radsport-Klassiker freuen.

Könige und Kaiser

„Unsere Stadt haben im Mittelalter regelmäßig Könige und Kaiser besucht, der englische König Richard Löwenherz war hier untergebracht – in seinem Fall zwar nicht freiwillig, aber gewiss standesgemäß –, und auch den Rheinland-Pfalz-Tag hat Annweiler am Trifels schon ausgerichtet. Dass wir erstmals auch für die Deutschland Tour Gastgeber sind, freut unsere Stauferstadt sehr“, sagte Stadtbürgermeistert Benjamin Seyfried dem Veranstalter. Christian Burkhart, Bürgermeister der Verbandsgemeinde: „Das Trifelsland, wie wir das Annweilerer Umland mit Bezug zur früheren Reichsburg Trifels nennen, ist geprägt von sagenumwobenen Burgruinen, traumhaften Wanderwegen entlang bizarrer Buntsandstein-Formationen und gastfreundlicher Menschen. Wer das Mega-Event Deutschland Tour besucht, wird bei uns auch abseits der Rennstrecke vieles entdecken können.“ Landrat Dietmar Seefeldt ergänzte: „Wir haben uns seitens des Landkreises Südliche Weinstraße dafür eingesetzt, dass die Deutschland Tour in unsere Region kommt – denn wir sind überzeugt, dass von großen Sportveranstaltungen positive Impulse für unseren Landkreis ausgehen.“

Prolog in Schweinfurt

Die Deutschland Tour startet am Mittwoch, 21. August, mit dem Prolog in Schweinfurt. Der Streckenverlauf und die Etappen werden am 20. März um 14 Uhr im Literaturhaus Frankfurt vorgestellt.