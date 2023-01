Mindestens 950 Kilo schwer, ein 100-Liter-Tank, Nissan-Motor. Es sind drei von vielen Spezifikationen für Fahrzeuge der LMP3-Klasse. Valentino Catalano fährt so einen Wagen – am 11./12. Februar in Dubai. Die Rennsportkarriere des 17-Jährigen aus Westheim nimmt in der asiatischen Le-Mans-Serie wieder Fahrt auf.

2022 wagte der aus dem Jugendkartslalom hervorgegangene Catalano den Sprung in die europäische Le-Mans-Serie. Er teilte sich das Cockpit im Ligier JSP320, des LMP3-Boliden von RLR Msport (Großbritannien), mit einem US-Amerikaner und einem Österreicher und schloss die Meisterschaft auf dem zwölften Platz ab. 2021 war er für BWR Motorsport in der ADAC-Formel 4 an den Start gegangen. Seine Familie, vier Sponsoren und das ADAC-Team Pfalz unterstützen ihn nun auf einer neuen Reise im Luxemburger Team DKR-Engineering.

Weiterfahrt nach Abu Dhabi

Zwei Wochenenden sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten angesetzt, das erste auf dem Dubai Autodrome, das zweite am 18./19. Februar in Abu Dhabi. Der LMP3 soll gegenüber früheren Prototypen einen um 65 Prozent verringerten CO²-Ausstoß haben. 2020 war aufgefallen, dass der Motor der zweiten Generation der zur Saison 2015 eingeführten Klasse sehr durstig war.

Valentino Catalano besucht das Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim, geht in die elfte Klasse und strebt das Abitur an. Seinen Plan, professioneller Rennfahrer zu werden, hat er nicht aufgegeben, seine Eltern erfüllen ihm fast jeden Wunsch. Plan B ist ein Studium im Bereich Fahrzeugtechnik/Fahrzeugdynamik an der Hochschule Kaiserslautern.

Info

Die Rennen können über einen Livestream verfolgt werden: https://live.asianlemansseries.com/ oder https://www.youtube.com/@AsianLeMansSeries.