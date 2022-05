Katrin Senne (18-Meter-Klasse), Cornelia Schaich (Standardklasse) und Carolin Rothhardt (Clubklasse) sind deutsche Meisterinnen im Segelflug.

Am Samstag waren noch mal alle Klassen auf Strecke geschickt worden. Bei anspruchsvollem, regional unterschiedlichem Wetter ging es für alle zuerst nach Nordwesten. Für die 18-Meter-Klasse bis ins Saarland, für die Standardklasse in die Gegend von Kirn, für die Clubklasse zum Donnersberg. Der zweite Wendepunkt lag in der Gegend von Buchen im Odenwald. „Nach und nach kommen die Flieger jetzt, aber es erreichen uns auch immer wieder Außenlandemeldungen“, hieß es um 16 Uhr.

An fünf von acht möglichen Wertungstagen wurde in der Clubklasse und 18-Meter-Klasse geflogen, an sechs Wertungstagen in der Standardklasse. In der 18-Meter-Klasse, der einzigen reinen Frauenklasse, gewann Katrin Senne (FSV Sindelfingen) souverän vor Anja Barfuß (LSV Burgdorf) und Sandra Malzacher (SFC Riedelbach), die in Ludwigshafen-Dannstadt das Fliegen lernte.

In der Clubklasse gewann Lukas Brune. Als Gesamtvierte beste Frau und damit deutsche Meisterin ist Carolin Rothhardt (LSFS Thüringen). Ihr Vorsprung auf Vizemeisterin Daniela Wilden (AC Bad Nauheim) beträgt einen ganzen Punkt. Dritte wurde Elena Mascus (Akaflieg Frankfurt).

In der Standardklasse gewann Max Maslack, gefolgt von der deutschen Meisterin Cornelia Schaich (SFC Stuttgart). Gesamtdritte und damit Vizemeisterin ist Sabrina Vogt (FSV Eisenhüttenstadt), gefolgt von Karen Wilken (LSC Bayer Leverkusen).

Wer von den Junioren für die DM qualifiziert ist, wird sich erst am Ende des Jahres herausstellen, wenn die Sieger der anderen drei Qualifikationswettbewerbe und die Anzahl der DM-Plätze bekannt sind. „Die Flugplatzgemeinschaft Landau hat sich als würdiger Gastgeber erwiesen, und am allerwichtigsten: Alle gehen heil nach Hause“, teilte Stefan Sauerhöfer mit.