Weil Verfolger TuS Schaidt in Neuburg nur ein torloses Remis erreicht, kann Spitzenreiter FC Bellheim mit seinem knappen Sieg in der Fußball-A-Klasse Südpfalz seinen Vorsprung ein wenig vergrößern. Der VfB Hochstadt überrascht mit einem Sieg in Wörth.

ASV Lug/Schwanheim – SV Klingenmünster 0:2. Vor 100 Zuschauern dauerte es bis zur 80. Minute, ehe Julian Geiling für die Gäste erfolgreich war. Den Deckel machte Robin Gebauer mit dem 0:2 drauf (87.). In der ersten Hälfte hatte der ASV noch Vorteile. Eine gute Chance hatte Paul Fitzthum in der 23. Minute, doch er scheiterte an SVK-Keeper Andreas Klein. Für Eric Heidenreich (SVK) und Niklas Kempf (ASV) war der Pfosten im Weg. In der 85. Minute quittierte ASV-Kapitän Sebastian Baron Gelb-Rot.

SV Rülzheim II – SV Erlenbach 0:1. In einer alles andere als aufregenden ersten Hälfte konnte nur Erlenbachs Philipp da Silva für Aufregung sorgen, sein Freistoß landete an der Latte. 60 Zuschauer sahen dann das Tor des Tages. Mircea Vacaru verwandelte einen glasklaren Foulelfmeter in der 60. Minute.

FC Bavaria Wörth – VfB Hochstadt 2:4. Von der Tabellensituation gingen die Bavaren (Tabellendritter) als Favorit ins Spiel – und durch Fabian Eger auch in Führung (18.). Doch die abstiegsbedrohten Hochstadter ließen sich nicht entmutigen. Nick Schmidt schaffte den Ausgleich (55.) und das 1:2 (60.). Als Dominik Koch vor 80 Zuschauern zum 1:3 traf (70.), schien das die Vorentscheidung zu sein. Doch Eger ließ bei Wörth mit dem 2:3 nochmals Hoffnung aufkommen (75.). Für den VfB machte schließlich erneut Koch den Auswärtssieg perfekt (79.).

TuS Frankweiler/Gleisweiler – SV Olympia Rheinzabern 4:0. Das Ergebnis entsprach nicht dem Spielverlauf, denn Rheinzabern agierte lange Zeit auf Augenhöhe. Die Treffer fielen vor 120 Zuschauern: 1:0 Tim Kiefer auf Vorlage von Johannes Guth (14.), 2:0 Sebastian Imhof (28., auf Pass von Kiefer), 3:0 Kiefer (67., auf Zuspiel von Imhof), 4:0 Marcel Zimmermann (74., Vorlage von Tom Simon).

SV Minfeld – FC Phönix Bellheim 1:2. Nach torloser erster Hälfte gelang Abstiegskandidat Minfeld der erste Treffer. Nach einem Freistoß köpfte Julian Müller zum 1:0 ein (54.). Wenig später staubte Julian Scharfenberger zum Ausgleich für Phönix ab (57.). Dass der Tabellenführer am Schluss vor 100 Zuschauern noch jubeln konnte, dafür sorgte Yassin el Yayaoui (67.) nach einem missglückten Abwehrversuch der kämpferisch starken Minfelder. Es hätte für sie sogar zum Ausgleich reichen können, doch Timo Laubscher traf den Pfosten.

Spfr Dierbach – TuS Wollmesheim 2:2. Die Punkteteilung ging aufgrund der unterschiedlichen Halbzeiten vor 60 Zuschauern in Ordnung. Serda Kaya erzielte in der 30. Minute aus 16 Metern das 0:1. Mouhamed Quazir erhöhte per Kopfball auf 0:2 (39.). Nach der Pause gelang Lucien Scherrer mit einem Schuss aus 35 Metern der Anschlusstreffer zum 1:2 (63.). Silas Froese sorgte aus dem Gewühl für den Ausgleich (79.).

SV Büchelberg II – TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim II 1:1. Vor der Pause gab es keine Höhepunkte vor 40 Zuschauern. Dann nahm Büchelbergs Reserve das Heft in die Hand und Romeo Riedling markierte nach Ecke von Jonas Knoll den Führungstreffer (53.). Jonah Eckert verpasste ganz knapp das 2:0 (55.). Mohammed Slaoui Bahi traf in der 60. Minute zum 1:1-Endstand.

FV Neuburg – TuS Schaidt 0:0. 120 Zuschauer sahen eine faire Begegnung, in der sich keine Mannschaft entscheidend durchsetzen konnte. Es gab kaum Torchancen.