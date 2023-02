Sindelfingen, Manchester, Stockholm, Miramas, Dortmund. Das Kugelstoßen hält die aus Bellheim stammende Yemisi Ogunleye seit vier Wochen auf Trab. Beim Sieg von Sara Gambetta erreichte die 24-Jährige bei der Hallen-DM in Dortmund mit 17,53 Metern den vierten Platz. Mit ihrer Saisonbestleistung 18,04 Meter, aufgestellt am 28. Januar in Manchester, hätte Ogunleye eine Medaille gewonnen. Ihr erster von drei gültigen Versuchen war der beste. Gambetta gewann mit 18,38 Metern, Bronze ging an Julia Ritter mit 17,78 Metern. Nicht zum ersten Mal verpasst Ogunleye eine DM-Medaille knapp.