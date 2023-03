Über die Zwischenetappe Elverum hat Christine Kappes zum Handball-Oberligisten TV Wörth zurückgefunden. Sie und die ebenfalls am vergangenen Sonntag in Wörth eingesetzte Carla Schmitt spielten bis 2014 im Verein, ehe sie zum TSV Kandel gewechselt waren. Kappes studiert in Karlsruhe Sportwissenschaft im dritten Mastersemester. Sie war im vergangenen Sommer in Norwegen bei Elverum Idrettslag Handball, dem Meister und Champions-League-Teilnehmer, zum Auslandssemester und Praktikum und trainierte dort mit. Die 26-Jährige zum Comeback beim TVW, der am Sonntag um 18 Uhr den HSV Sobernheim in der Bienwaldhalle erwartet: „Mit meiner ehemaligen Mitspielerin in Wörth und Kandel, Kathrin Pfirrmann, war ich öfters in Kontakt. Sie fragte immer wieder, ob ich nicht wieder in Wörth spielen wollte. Zuletzt erzählte sie mir von den Verletzten und Schwangeren im Team und den Problemen dadurch. Dann sagte ich ihr zu, bis zum Ende der Saison auszuhelfen.“