„Dass es beim erstmals ausgetragenen Wettbewerb ,Sportklettern’ im Rahmen von ,Jugend trainiert für Olympia’ zum ersten Platz gereicht hat, war selbst für mich und meinen Kollegen Thilo König eine faustdicke Überraschung.“ Das sagte Marco Rieder nach der Überraschung im Frankenthaler Kletterzentrum Pfalz-Rock.

Rieder ist Lehrer an der Carl-Benz-Gesamtschule (IGS) in Wörth. Die Mannschaft gewann in der Wettkampfklasse II, Jahrgänge 2007 bis 2010, der weiterführenden Schulen.